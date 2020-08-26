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Тіхановська вимагає відпустити членів координаційної ради

Литва, Середа 26 серпня 2020 01:15
Тіхановська вимагає відпустити членів координаційної ради
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

Вона також закликала зупинити тиск на опозицію

Колишній кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська звернулася до правоохоронних органів країни. Вона вимагає відпустити членів президії координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського.

Про це повідомляє AFN.

Вона також закликала зупинити тиск на КР опозиції.

"Не пробуйте залякати нас і самі не бійтеся йти на відкритий діалог з народом, до якого закликає координаційна рада", - підкреслила Тіхановська.

За її словами, країна переживає "гостру політичну кризу". Вона додала, що влада Білорусі замість проведення переговорів "займається дріб'язковими звинуваченнями і переслідуваннями".

Нагадаємо, 24 серпня біля прохідної МТЗ були затримані двоє членів президії координаційної ради Ковалькова Ольга і Сергій Дилевський за підозрою в організації несанкціонованих заходів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Білорусі визнали неконституційним створення координаційної ради опозиції.

Також повідомлялося, що проти координаційної ради Білорусі порушили кримінальну справу за статтею "захоплення влади".

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