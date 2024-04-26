Те самые Мавики. США хотят запретить беспилотники китайской компании DJI

DJI доминирует в продажах правоохранительным органам и другим экстренным службам США, а также на рынке любителей. Беспилотники DJI Mavic, которые не задумывались производителем в качестве военных БПЛА, также широко используются в российско-украинской войне обеими сторонами.

Вместе с тем DJI входит в список военных компаний Министерства обороны Китая, чью продукцию будет запрещено покупать вооруженным силам США в будущем. В рамках оборонного бюджета, принятого Конгрессом на этот год, другим федеральным агентствам и программам, по всей вероятности, также будет запрещено покупать беспилотники DJI.

Исследователи обнаружили, что Пекин потенциально может использовать уязвимости в приложении, которое управляет беспилотником, чтобы получить доступ к большому количеству личной информации, хотя официальный представитель США сказал, что пока нет известных уязвимостей, которые не были бы исправлены, пишет издание.

Конгресс рассматривает законодательство, которое может убить большую часть коммерческого бизнеса DJI в Соединенных Штатах, блокируя использование ее продукции в инфраструктуре связи страны.

Законопроект, поддержанный обеими партиями, был встречен DJI мощной кампанией лоббирования. Китайский производитель пытается убедить американских законодателей в том, что Соединенным Штатам нечего бояться.

"DJI представляет неприемлемый риск для национальной безопасности, и уже давно пора вывозить из Америки беспилотники, изготовленные коммунистическим Китаем", - заявила Элиза Стефаник, республиканка от Нью-Йорка и один из главных авторов законопроекта.

По ее словам, дроны DJI предоставляют Коммунистической партии Китая данные о критической инфраструктуре в Соединенных Штатах. "Любая попытка утверждать противоположное является прямым результатом лоббистских усилий DJI", - сказала она, не вдаваясь в детали.

Законопроект, фактически запрещающий беспилотники DJI, был единогласно принят Комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей в прошлом месяце. В течение следующих одного-двух месяцев его могут проголосовать в Палате представителей.

NYT предполагает, что законопроект также найдет сторонников в Сенате.

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