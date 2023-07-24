Россия импортировала из Китая дронов в 30 раз больше, чем Украина, - Politico

Китайские компании продолжают поставлять России нелетальное вооружение. В этом году РФ импортировала из Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов, это в 30 раз больше, чем Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Поставка бронежилетов из Китая

Согласно таможенным записям, полученным Poltico, российские покупатели задекларировали заказы на сотни тысяч бронежилетов и касок производства китайской компании Shanghai H Win.

"Свидетельства такого рода показывают, что Китай, несмотря на свои призывы к миру, доходит до красной черты, поставляя в Россию достаточно нелетального, но полезного в военном отношении оборудования", - говорится в материале.

Китайский экспорт керамики, компонента, используемого в бронежилетах, увеличился на 69% в Россию до более чем 225 миллионов долларов, а в Украину сократился на 61% до всего лишь 5 миллионов долларов.

РФ больше получает дронов, чем Украина

Сила китайского экспорта товаров двойного назначения в Россию во время войны подтверждается таможенными данными. И хотя Украина также является клиентом Китая, ее импорт большей части оборудования, о котором идет речь в этой истории, резко сократился.

В этом году Россия импортировала из Китая беспилотников на сумму более 100 миллионов долларов - в 30 раз больше, чем Украина.

Поставки дронов DJI

Покупателями дронов DJI и ее дочерних компаний являются фирмы под названием "Гиганщина" и "Воздух". Другая - "Небесная механика", которая до войны была официальным дистрибьютором китайской компании в России.

Представитель DJI заявил, что компания и ее дочерние компании добровольно прекратили все поставки и операции в России и Украине 26 апреля 2022 года.

DJI заявила, что также разорвала отношения с "Небесной механикой", хотя российская компания подала дополнительные декларации о поставках дронов китайской компании 15 сентября и 27 марта этого года.

Поиск в ImportGenius показывает, что китайская компания Iflight продолжает поставлять дроны DJI в "Небесную механику" через Гонконг через местную компанию Lotos. Последняя партия была доставлена 10 октября прошлого года. Очевидной аномалией является то, что в качестве страны происхождения поставок указана Россия.

Китай на стороне РФ в войне против Украины

Ведущий аналитик, специализирующийся на китайской обороне и внешней политике в Институте китайских исследований Меркатора Хелена Легарда заявила, что Китай, несмотря на все его заявления о том, что он является нейтральным игроком, на самом деле поддерживает позиции России в этой войне.

По словам Легарды, если Китай перейдет красную черту и продаст России оружие или военную технику, она ожидает, что ЕС введет вторичные санкции.

Но, добавила она, такое оборудование, как бронежилеты, тепловизоры и даже коммерческие беспилотники, которые можно использовать в наступательных операциях на передовой, вряд ли вызовут санкционную реакцию.

Связи Китая и России

Китай стал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против страны-агрессора.

Китай и Россия разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными. Отметим, что Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействии в уклонении от санкций.

К тому же Китай имеет влияние на РФ. В частности, лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского диктатора Владимира Путина от ядерного удара по Украине.

Недавно советник президента Франции Эммануэль Бонн сказал, что Китай может оказывать военную помощь России в захватнической войне против Украины.