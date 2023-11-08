DJI, Autel и не только. Минобороны предлагает упростить закупку гражданских дронов для армии
В Украине предлагают упростить процедуру и разрешить государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения. Речь идет о дронах DJI и Autel.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Отмечается, что Минобороны подготовило постановление, которое позволит государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения (дроны DJI и Autel, FPV-коптеры) без дополнительных регуляций.
Министерство обороны и воинские части наконец смогут покупать "гражданские дроны", которые классифицируются как дроны тактического уровня.
"Соответствующий документ с постановлением передаем в Кабинет министров Украины для утверждения и подписания. Ожидаем быстрого принятия и внедрения постановления", - добавили в оборонном ведомстве.
Закупка дронов в Украине.
На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.
Недавно Кабмин упростил процедуру закупок дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Теперь это вооружение будет скорее попадать на фронт.
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