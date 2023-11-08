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DJI, Autel и не только. Минобороны предлагает упростить закупку гражданских дронов для армии

Украина, Среда 08 ноября 2023 17:25
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DJI, Autel и не только. Минобороны предлагает упростить закупку гражданских дронов для армии Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине предлагают упростить процедуру и разрешить государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения. Речь идет о дронах DJI и Autel.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что Минобороны подготовило постановление, которое позволит государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения (дроны DJI и Autel, FPV-коптеры) без дополнительных регуляций.

Министерство обороны и воинские части наконец смогут покупать "гражданские дроны", которые классифицируются как дроны тактического уровня.

"Соответствующий документ с постановлением передаем в Кабинет министров Украины для утверждения и подписания. Ожидаем быстрого принятия и внедрения постановления", - добавили в оборонном ведомстве.

Закупка дронов в Украине.

На вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Недавно Кабмин упростил процедуру закупок дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Теперь это вооружение будет скорее попадать на фронт.

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