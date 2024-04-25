TikTok в США могут запретить. Байден подписал закон
В среду, 24 апреля, резидент Джо Байден подписал законопроект, который может привести к общенациональному запрету TikTok.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как говорится в материале CNN, этого может не произойти, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю.
Запрет TikTok был включен в законопроект о предоставлении иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Сам закон не предусматривает незамедлительную блокировку TikTok.
Законопроект, подписанный Байденом, дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Если этого не сделать, это приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.
В своем заявлении представитель TikTok назвал закон "неконституционным" и сказал, что он "уничтожит" 170 миллионов пользователей платформы в США и 7 миллионов компаний, работающих с приложением.
Почему запрет TikTok попал в законопроект об иностранной помощи
Подобный законопроект о TikTok был принят палатой представителей в марте, но он застопорился в Сенате.
В процедурном порядке республиканцы Палаты представителей в этом месяце добавили пересмотренный законопроект о TikTok в пакет иностранной помощи в надежде заставить Сенат проголосовать за законодательство о TikTok.
Отмечается, что объединение законопроекта с иностранной помощью было главным приоритетом США - ускорило законопроект TikTok и увеличило вероятность его принятия.
В США планируют забронировать TikTok
Напомним, 20 апреля Палата представителей США приняла решение поддержать помощь Украине, а также проголосовала за законопроект, который может привести к запрету китайского приложения TikTok в Соединенных Штатах. Однако этот законопроект откроет возможность потенциально запретить и многие другие иностранные приложения и платформы.
Добавим, президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.
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