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TikTok в США могут запретить. Байден подписал закон

Четверг 25 апреля 2024 00:04
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TikTok в США могут запретить. Байден подписал закон Фото: в США запретят TikTok (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

В среду, 24 апреля, резидент Джо Байден подписал законопроект, который может привести к общенациональному запрету TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как говорится в материале CNN, этого может не произойти, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю.

Запрет TikTok был включен в законопроект о предоставлении иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сам закон не предусматривает незамедлительную блокировку TikTok.

Законопроект, подписанный Байденом, дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Если этого не сделать, это приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.

В своем заявлении представитель TikTok назвал закон "неконституционным" и сказал, что он "уничтожит" 170 миллионов пользователей платформы в США и 7 миллионов компаний, работающих с приложением.

Почему запрет TikTok попал в законопроект об иностранной помощи

Подобный законопроект о TikTok был принят палатой представителей в марте, но он застопорился в Сенате.

В процедурном порядке республиканцы Палаты представителей в этом месяце добавили пересмотренный законопроект о TikTok в пакет иностранной помощи в надежде заставить Сенат проголосовать за законодательство о TikTok.

Отмечается, что объединение законопроекта с иностранной помощью было главным приоритетом США - ускорило законопроект TikTok и увеличило вероятность его принятия.

В США планируют забронировать TikTok

Напомним, 20 апреля Палата представителей США приняла решение поддержать помощь Украине, а также проголосовала за законопроект, который может привести к запрету китайского приложения TikTok в Соединенных Штатах. Однако этот законопроект откроет возможность потенциально запретить и многие другие иностранные приложения и платформы.

Добавим, президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Теперь США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США блокируют TikTok, смогут ли это сделать в Украине и что об этом думают блоггеры.

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