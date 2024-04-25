TikTok в США могут запретить. Байден подписал закон

В среду, 24 апреля, резидент Джо Байден подписал законопроект, который может привести к общенациональному запрету TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как говорится в материале CNN, этого может не произойти, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю.

Запрет TikTok был включен в законопроект о предоставлении иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Сам закон не предусматривает незамедлительную блокировку TikTok.

Законопроект, подписанный Байденом, дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Если этого не сделать, это приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в поддерживающих его интернет-хостингах.

В своем заявлении представитель TikTok назвал закон "неконституционным" и сказал, что он "уничтожит" 170 миллионов пользователей платформы в США и 7 миллионов компаний, работающих с приложением.

Почему запрет TikTok попал в законопроект об иностранной помощи

Подобный законопроект о TikTok был принят палатой представителей в марте, но он застопорился в Сенате.

В процедурном порядке республиканцы Палаты представителей в этом месяце добавили пересмотренный законопроект о TikTok в пакет иностранной помощи в надежде заставить Сенат проголосовать за законодательство о TikTok.