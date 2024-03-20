Favbet Foundation передал штурмовикам 15 мавиков

Десантно-штурмовые войска Украины получили партию современных беспилотников от благотворительного фонда Favbet Foundation. В пакет помощи стоимостью более 1,7 млн вошли 10 DJI Mavic 3 та 5 DJI Mavic 3Т с тепловизионной камерой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Все 15 дронов уже были переданы подразделениям ДШУ для выполнения боевых задач на линии столкновения. Подобные дроны активно используются нашими военными для разведки, наведения огня артиллерии, а также сбросов на враждебные позиции. Тепловизионная оптика модели Mavic 3T позволяет обнаруживать вражескую технику и личный состав в условиях плохой видимости и даже ночью.

"Десантно-штурмовые войска – острие копья любого наступления. Они теснят врага с украинской земли и держат самые важные рубежи. Мы продолжаем поддерживать наше войско всем необходимым для этой работы", - говорят в FAVBET Foundation.

Аналогичный пакет помощи - 15 дронов Mavic - также передали бойцам Главного управления разведки.

Кроме прямой передачи дронов, в 2023-2024 годах компания принимала участие во всех ключевых проектах United24 по развитию беспилотных способностей ВСУ и других сил обороны.

Favbet Foundation входит в группу компаний Favbet. В 2023 году FAVBET задонатил 57 млн грн на закупку 53 новых пикапов для "Армии дронов", а также стал крупнейшими корпоративным донором "Операції "Єдність" по закупке 15 000 FPV-дронов.

В этом году компания приняла участие в проекте по приобретению 35 морских дронов Sea Baby для СБУ, каждый из которых стоит 8,5 млн. грн. FAVBET передали 10 млн. грн. и получили право назвать собственный дрон "Фаворит".

С осени прошлого года FAVBET также патронирует роту ударных беспилотных авиационных комплексов "Фаворит" в составе ВСУ, закрывая потребности подразделения в беспилотниках, авто и сопутствующем оборудовании.