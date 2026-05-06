Threads запускает личные сообщения в веб-версии: что изменилось для пользователей

Компания Meta официально развернула функцию обмена сообщениями (DMs) для десктопной версии Threads. Это позволяет пользователям вести личные и групповые чаты непосредственно с компьютера.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя отдела Threads в Meta Коннора Гейза.

Функционал веб-версии

По словам Гейза, обновление приравнивает десктопный опыт Threads к конкурентным платформам - X (бывший Twitter) и Bluesky.

Отныне в браузере доступны:

Вкладка "Сообщения": полноценная папка "Входящие" со всеми диалогами;

Раздел "Запросы": для просмотра входящих обращений от пользователей, на которых вы не подписаны;

Поиск и создание: возможность быстро искать старые переписки или начинать новые чаты через веб-интерфейс.

Гейз отметил, что наиболее активные пользователи проводят много времени именно за рабочими столами, поэтому наличие мессенджера в браузере является "критически важным для удержания аудитории".

Пост Конора Гейза в Threads (скриншот: Threads)

Статистика и Live Chats

Согласно аналитике Meta, с начала 2026 года количество отправленных сообщений в Threads растет на 30% еженедельно. Сейчас пользователи отправляют в среднем около 350 миллионов DMs каждые семь дней.

Кроме веб-версии, Threads внедряет уникальную функцию Live Chats для обсуждения событий в реальном времени. Первыми тестирование начали спортивные сообщества во время плей-офф NBA.

Основные параметры "живых чатов":

Лимит участников: до 150 активных пользователей, которые могут писать тексты, отправлять медиафайлы и ссылки;

Режим зрителя: после достижения лимита другие пользователи могут наблюдать за беседой, ставить реакции и участвовать в опросах;

Интерактивность: поддержка эмодзи-реакций на сообщения внутри чата.

Учитывая нововведения и технические решения, многие аналитики соглашаются, что Threads трансформируется из платформы для публичных постов в полноценную среду для частного и группового общения.

"Веб-версия играет важную роль во взаимодействии наших самых активных пользователей с Threads, и в дальнейшем мы будем вкладывать в нее еще больше ресурсов", - подытожил Гейз.