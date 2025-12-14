Россия - угроза: Финляндия созывает саммит стран Восточного фланга

Группа стран Европейского Союза, которые расположены у российских границ, планирует на следующей неделе начать работу над конкретными мерами усиления обороноспособности, поскольку РФ представляет слишком большую угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время выступления в эфире финского телевидения заявил, что 16 декабря в Хельсинки пройдет саммит Восточного фланга с участием Швеции, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии. Участники саммита планируют договориться о сотрудничестве в развитии обороны и общей позиции в рамках ЕС.

"Россия является угрозой сегодня, завтра и в долгом будущем. Наибольшее давление оказывается на восточные окраины Европы", - сказал Орпо.

По его словам, лидеры указанных стран планируют "послать Брюсселю четкий сигнал" и получить деньги на оборонные проекты - для начала в размере 1,5 млрд евро. Однако уже в следующем году в многолетнем бюджете ЕС расходы могут достичь 135 миллиардов евро.