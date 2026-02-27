ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Дружеский" захват: Трамп сделал неожиданное заявление по Кубе

США, Пятница 27 февраля 2026 23:07
UA EN RU
"Дружеский" захват: Трамп сделал неожиданное заявление по Кубе Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент США Дональд Трамп допустил возможность "дружественного" захвата Кубы, у которой, по его словам, "сегодня нет ничего".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа журналистам.

Читайте также: Кризис между США и Кубой обостряется: Госдеп обвинил Гавану в запугивании

"Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, как вы знаете, они находятся в затруднительном положении. У них нет денег, у них сегодня нет ничего. Но они ведут с нами переговоры, и, возможно, мы осуществим дружественный захват Кубы", - сказал американский президент.

В то же время Трамп не раскрыл никаких деталей относительно "дружественного" захвата острова, однако отметил, что таким образом США "помогут людям, которые покинули Кубу".

"После многих, многих лет мы имели много лет дел с Кубой. Я слышал о Кубе с самого детства. Мы вполне можем сделать что-то хорошее. Я думаю, что это будет что-то очень позитивное для людей, которые были изгнаны, или еще хуже, с Кубы и которые живут здесь", - отметил он.

Отношения США и Кубы

Напомним, в начале 2026 года отношения между США и Кубой обострились. Дональд Трамп на фоне нового кризиса утвердил меморандум об усилении санкций против острова.

В частности, Кубу снова включили в список государств-спонсоров терроризма и восстановили жесткие ограничения на финансовые операции с кубинскими компаниями. В Гаване после угроз Вашингтона заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.

Отметим, президент Кубы Мигель Диас-Канель жестко отреагировал на призывы Трампа к заключению соглашения с Вашингтоном. Он подчеркнул, что внешнее давление является неприемлемым для его страны.

Кроме того, 30 января Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которая исходит от Кубы. В Гаване ответили, что единственной реальной угрозой миру, безопасности и стабильности в регионе остается политика США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Куба Дональд Трамп
Новости
Зеленский: если Путин не согласится на встречу, будет долгая война
Зеленский: если Путин не согласится на встречу, будет долгая война
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше