Зеленський про формат переговорів з РФ: не важливо, де поставити крапку у війні
Президент України Володимир Зеленський подякував своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку України і готовність виступити посередником у переговорах з Росією. Глава держави зазначив, що не важливо, де ставити крапку у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Зеленського та Ердогана.
"Я дякую пана президента за послідовну підтримку і активну участь Туреччини в Кримській платформі", - сказав Зеленський.
Окремо Зеленський подякував Ердогану за готовність стати посередником між Україною та Росією. Глава держави наголосив, що для світу українська сторона готова робити все можливе на будь-яких майданчиках та у будь-якому форматі.
"Не має значення, де саме поставити крапку у війні, важливо, щоб усі щиро були до цього готові", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 3 лютого в Україну з офіційним візитом прибув Реджеп Тайіп Ердоган.
Подробиці візиту турецького президента - у матеріалі РБК-Україна.