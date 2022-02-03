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Україна хоче побудувати завод для виробництва безпілотників Bayraktar

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 12:34
Україна хоче побудувати завод для виробництва безпілотників Bayraktar Фото: міністр оборони Олексій Резніков (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Рамкова угоди з Туреччиною у сфері військових технологій передбачає будівництво в Україні заводу з виробництва заводу для виробництва безпілотників Bayraktar. Також буде створено навчальний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова.

"Одним із прикладів наповнення угоди буде будівництво заводу Bayraktar, який виготовляє безпілотники, які будуть виготовлятися саме в Україні", - сказав він.

За його словами, буде створено центр навчання, який буде готувати льотчиків щодо управління безпілотними дронами "байрактарами" різних категорій.

Міністр нагадав, що за рішенням турецької компанії наступне покоління "байрактарів" буде використовувати українські двигуни виробництва "Мотор Січ".

Резніков зазначив, що він підпише угоду з Туреччиною за дорученням уряду. Після документ буде направлений на ратифікацію до Верховної ради.

Нагадаємо, Україна планує купити у Туреччини нову партію безпілотників.

Додамо, в жовтні ЗСУ вперше застосували безпілотник Bayraktar, який знищив російську гармату.

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