Тести на коронавірус пройшли більш ніж 195 тис. американців

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У США більше 21 тисячі осіб заразилися коронавірусом

В США, за станом на 21 березня, понад 21 тисяча осіб заразилися коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами віце-президента США Майка Пенси, на даний момент тести на наявність коронавіруса пройшли більш ніж 195 тис. американців, з них 19 343 тести виявилися позитивними. Пенс зазначив, що в це число не входять окружні лікарні та медичні лабораторії по всій країні.

Пенс також підтвердив, що він і його дружина Карен будуть перевірятися на наявність коронавіруса.

РБК-Україна писало, що в п'ятницю стало відомо, що співробітник апарату Пенси заразився коронавірусом. Однак Пенс і президент США Дональд Трамп не мали з ним тісних контактів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на виявлення коронавіруса ввечері 13 березня, після того, як він зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на коронавірус.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 21 березня заявив, що пандемію коронавіруса в світі можна подолати в стислі терміни. Проте точних термінів він не назвав.