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Зеленский провел перестановки в областных управлениях СБУ

Среда 01 мая 2024 20:40
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Зеленский провел перестановки в областных управлениях СБУ Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел ряд перестановок в областных управлениях Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Указом №258/2024 был уволен Неведров Дмитрий с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. А уже следующим указом Неведров назначен на аналогичную должность в Днепропетровской области.

Указом №260/2024 был уволен Кононенко Сергей с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. А следующим указом Кононенко назначен на аналогичную должность в Закарпатской области.

Указом №262/2024 был уволен Рудницкий Иван с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области. Следующим указом Рудницкий назначен на аналогичную должность в Волынской области.

Указом №264/2024 был уволен Лисененко Николай с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Волынской области. Следующим указом он был назначен на аналогичную должность в Николаевской области.

Зеленский провел перестановки в областных управлениях СБУ

Недавно РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский провел множество совещаний на военную тематику. В частности, в их ходе обсуждался срыв российских планов.

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Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
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