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У США коронавірус виявили у працівника офісу віце-президента

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 08:21
У США коронавірус виявили у працівника офісу віце-президента
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Ні президент Трамп, ні віце-президент Пенс не контактували з інфікованим останнім часом

У США співробітник офісу віце-президента Майка Пенси дав позитивний результат під час тесту на коронавірус. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що коронавірус був виявлений увечері 20 березня. При цьому наголошується, що ні Майк Пенс, ні президент США Дональд Трамп не мали тісного контакту з інфікованою людиною в останні дні.

"Цього вечора ми були повідомлені про те, що член канцелярії віце-президента дав позитивний результат на коронавірус. Ні президент Трамп, ні віце-президент Пенс не мали тісних контактів з людиною. Подальше відстеження контактів проводиться у відповідності з рекомендаціями", - повідомила прес-секретар Пенси Кеті Міллер.

Нагадаємо, раніше в США коронавірус був виявлений у конгресмена-республиканеца Маріо Діас-Баларт від штату Флорида. Він став першим конгресменом інфікованим COVID-19.

Також повідомлялося, що ввечері 13 березня президент США Дональд Трамп здав тест на коронавірус. Результат тесту був негативним.

Крім цього РБК-Україна писало, що у зв'язку з пандемією коронавіруса в світі Сполучені Штати на невизначений термін призупинили видачу імміграційних і неімміграційних віз у всіх посольствах і консульствах США.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМайк ПенсКоронавірус
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