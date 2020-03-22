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Тесты на коронавирус прошли более чем 195 тыс. американцев

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 03:25
Тесты на коронавирус прошли более чем 195 тыс. американцев
Илюстративное фото (freepik)

В США более 21 тысячи человек заразились коронавирусом

В США, по состоянию на 21 марта, более 21 тысячи человек заразились коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам вице-президента США Майка Пенса, на данный момент тесты на наличие коронавируса прошли более чем 195 тыс. американцев, из них 19 343 теста оказались положительными. Пенс отметил, что в это число не входят окружные больницы и медицинские лаборатории по всей стране.

Пенс также подтвердил, что он и его жена Карен проверятся на наличие коронавируса.

РБК-Украина писало, что в пятницу стало известно, что сотрудник аппарата Пенса заразился коронавирусом. Однако Пенс и президент США Дональд Трамп не имели с ним тесных контактов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на выявление коронавируса вечером 13 марта, после того как он встречался с бразильским чиновником, у которого оказался положительный результат на коронавирус.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 марта заявил, что пандемию коронавируса в мире можно преодолеть в сжатые сроки. Однако точных сроков он не назвал.

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