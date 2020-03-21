Трамп сподівається подолати коронавірус у стислі строки

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Точних термінів подолання COVID-19 американський лідер не назвав

Пандемію коронавірусу у світі можна подолати у стислі строки. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі.

Так, американський лідер вірить у можливість подолання пандемії коронавірусу COVID-19 в стислі терміни, однак точних термінів він не називає.

"Це можна зробити раніше, ніж багато хто вважає", - заявив він.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/70pZUDf7KU — The White House (@WhiteHouse) March 21, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 березня у співробітника офісу віце-президента США Майка Пенса підтвердили зараження коронавірусом. Ні Пенс, ні президент Трамп не контактували з зараженим в останні дні. Наразі проводиться відстеження всіх можливих контактних осіб.

Також РБК-Україна писало, що коронавірус виявили у конгресмена-республіканця Маріо Діас-Баларта від штату Флорида. Він став першим інфікованим коронавірусом американським конгресменом.

Крім того, нещодавно президент США Трамп пройшов тест на коронавірус, після того як контактував з бразильським чиновником, у якого виявили зараження COVID-19. Особистий лікар Трампа заявив, що тест глави Білого дому на коронавірус показав негативний результат.