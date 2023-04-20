RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Tesla, вероятно, запустит в серию технологию автономного вождения в этом году, - Маск

Фото: Tesla запустит в серию технологию автономного вождения в этом году (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Tesla, вероятно, запустит технологию полного автономного вождения уже в этом году и в связи с этим рассчитывает получить значительную прибыль.

Об этом заявил глава компании Tesla Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я стесняюсь говорить, но думаю, что мы сделаем это в этом году", - сказал Маск, выступая на онлайн-конференции.

По мнению главы компании, тестовую версию того, что Tesla называет программным обеспечением для полного автономного вождения, ждет еще много модернизаций.

"Но тенденция наметилась очень четкая – к полному самостоятельному вождению, к полной автономности", - добавил Маск.

Технология автопилота в ее нынешнем виде подверглась тщательной проверке со стороны регулирующих органов США после нескольких серьезных аварий. Tesla заявила, что технология не делает автомобиль автономным и требует контроля со стороны водителя.

Tesla продает опцию автономного вождения и "умной парковки" в качестве опции за 15 тысяч долларов. В конце прошлого года Tesla удалила ультразвуковые датчики с автомобилей Model 3 и Model Y и заявила, что некоторые функции будут временно недоступны.

"У нас есть это уникальное стратегическое преимущество. Мы делаем автомобиль, который, если "автономия" сработает, в будущем будет стоить намного больше, чем сейчас", - подчеркнул владелец и основатель компании.

Ранее сообщалось, что Tesla в апреле в очередной раз снизила цены на свои электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную дисконтную кампанию, начатую в Китае.

Также мы писали, что сотрудники Tesla регулярно делились записями видеокамер, которые установлены на электромобилях компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TeslaИлон МаскАвтомобильный рынок