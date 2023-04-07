Сотрудники Tesla распространяют приватные видео, снятые электромобилями, - СМИ

По данным СМИ, сотрудники компании с 2019 по 2022 год делились друг с другом видеозаписями с автомобилей клиентов Tesla. Иногда на них были запечатлены моменты дорожно-транспортных происшествий, некоторые видеозаписи носили очень интимный характер. Например, на одной из них владелец машины подошел к ней совершенно голым.

Кроме того, в групповых чатах распространялась видеозапись, на которой запечатлен подводный аппарат, припаркованный в гараже одного из владельцев Tesla. Это была подлодка White Lotus Esprit из фильма о Джеймсе Бонде 1977 года "Шпион, который любил меня".

Кроме того, по словам бывших сотрудников, у них была программа, которая показывала координаты места съемки, благодаря чему они могли бы выяснить, кто именно является владельцем автомобиля.