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Tesla, ймовірно, запустить у серію технологію автономного водіння цього року, - Маск

Фото: Tesla цього року запустить у серію технологію автономного водіння (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Tesla, ймовірно, запустить технологію повного автономного керування вже цього року і у зв'язку з цим розраховує отримати значний прибуток.

Про це заявив глава компанії Tesla Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я соромлюсь говорити, але думаю, що ми зробимо це цього року", - сказав Маск, виступаючи на онлайн-конференції.

На думку глави компанії, тестову версію того, що Tesla називає програмним забезпеченням для повного автономного водіння, чекає ще багато модернізацій.

"Але тенденція намітилася дуже чітка - до повного самостійного керування, до повної автономності", - додав Маск.

Технологія автопілота в її нинішньому вигляді зазнала ретельної перевірки з боку регулюючих органів США після кількох серйозних аварій. Tesla заявила, що технологія не робить автомобіль автономним та потребує контролю з боку водія.

Tesla продає опцію автономного водіння та "розумного паркування" як опцію за 15 тисяч доларів. Наприкінці минулого року Tesla видалила ультразвукові датчики з автомобілів Model 3 та Model Y та заявила, що деякі функції будуть тимчасово недоступні.

"У нас є ця унікальна стратегічна перевага. Ми робимо автомобіль, який, якщо "автономія" спрацює, у майбутньому коштуватиме набагато більше, ніж зараз", - наголосив власник та засновник компанії.

Раніше повідомлялося, що Tesla у квітні вкотре знизила ціни на свої електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію, розпочату в Китаї.

Також ми писали, що співробітники Tesla регулярно ділилися записами відеокамер, встановлених на електромобілях компанії.

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