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Tesla отзывает более 320 000 автомобилей в США: в чем причина

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Техас, Воскресенье 20 ноября 2022 03:47
Tesla отзывает более 320 000 автомобилей в США: в чем причина Фото: Tesla массово отзывает автомобили из-за проблем с задними фонарями (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Американская компания Tesla миллиардера Илона Маска отзывает более 320 000 автомобилей в США из-за выявленных проблем с задними фонарями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что из-за проблем с задними фонарями будет отозвано порядка 321 000 автомобилей. Масштабная кампания последовала за отзывом почти 30 000 единиц Model X из-за возможных неполадок в срабатывании подушки безопасности переднего пассажира. На фоне этих новостей акции Tesla упали почти на 3% до двухлетнего минимума.

Также сообщается, что массовые проблемы с работой задних фонарей могут наблюдаться у автомобилей Model 3 2023 года и Model Y 2020-2023 годов. Ожидается, что частично ошибки могут быть решены после очередного беспроводного обновления ПО.

Согласно расследованию, в редких случаях задние фонари могут периодически не работать из-за ложного обнаружения неисправности во время разблокирования авто. Tesla заявила, что получила три гарантийных отчета по этой проблеме.

Напомним, ранее Tesla отзывала около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблем со стеклоподъемниками.

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Соединенные Штаты Америки Tesla Илон Маск
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