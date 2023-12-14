Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за дефекта автопилота

Tesla. В результате

"Автоматизированная технология имеет большие перспективы для повышения безопасности, но только тогда, когда она вводится ответственно", - говорится в отчете

Утверждается, что компания Илона Маска должна устранить неисправность более чем в двух миллионах автомобилей. Это Это самый большой отзыв за всю историю автопроизводителя.

Стоит отметить, что

Отзыв авто компанией Tesla

Компания Илона Маска далеко не в первый раз отзывает свои автомобили. Осенью прошлого года Tesla отозвала около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблемы со стеклоподъемниками.

Также, той осенью из-за выявленных проблем с задними фонарями компания отозвала более 320 тысяч авто, а из-за неполадок в срабатывании подушки безопасности почти 30 тысяч.