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Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за дефекта автопилота

Фото: компания Tesla отзывает 2 миллиона авто (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за неисправности автопилота. Это самый большой отзыв в истории автопроизводителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Tesla. В результате

"Автоматизированная технология имеет большие перспективы для повышения безопасности, но только тогда, когда она вводится ответственно", - говорится в отчете

Утверждается, что компания Илона Маска должна устранить неисправность более чем в двух миллионах автомобилей. Это Это самый большой отзыв за всю историю автопроизводителя.

Стоит отметить, что

Отзыв авто компанией Tesla

Компания Илона Маска далеко не в первый раз отзывает свои автомобили. Осенью прошлого года Tesla отозвала около 1,1 млн автомобилей в США из-за проблемы со стеклоподъемниками.

Также, той осенью из-за выявленных проблем с задними фонарями компания отозвала более 320 тысяч авто, а из-за неполадок в срабатывании подушки безопасности почти 30 тысяч.

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Tesla