Tesla відкликає понад 2 мільйони автомобілів через дефект автопілота

Tesla. В результаті

"Автоматизована технологія має великі перспективи для підвищення безпеки, але лише тоді, коли вона запроваджується відповідально", - йдеться у звіті

Стверджується, що компанія Ілона Маска повинна усунути несправність у понад двох мільйонів автомобілів. Це Це найбільше відкликання за всю історію автовиробника.

Варто зазначити, що а

Відкликання авто компанією Tesla

Компанія Ілона Маска далеко не вперше відкликає свої автомобілі. Восени минулого року Tesla відкликала близько 1,1 млн автомобілів у США через проблему зі склопідйомниками.

Також, тієї осені через виявлені проблеми з задніми ліхтарями компанія відкликала понад 320 тисяч авто, а через неполадки у спрацюванні подушки безпеки майже 30 тисяч.