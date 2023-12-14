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Tesla відкликає понад 2 мільйони автомобілів через дефект автопілота

Фото: компанія Tesla відкликає 2 мільйони авто (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Компанія Tesla, що належить Ілону Маску, відкликає понад 2 мільйони автомобілів через несправність автопілота. Це найбільше відкликання в історії автовиробника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Tesla. В результаті 

"Автоматизована технологія має великі перспективи для підвищення безпеки, але лише тоді, коли вона запроваджується відповідально", - йдеться у звіті 

Стверджується, що компанія Ілона Маска повинна усунути несправність у понад двох мільйонів автомобілів. Це  Це найбільше відкликання за всю історію автовиробника. 

Варто зазначити, що а

Відкликання авто компанією Tesla

Компанія Ілона Маска далеко не вперше відкликає свої автомобілі. Восени минулого року Tesla відкликала близько 1,1 млн автомобілів у США через проблему зі склопідйомниками.

Також, тієї осені через виявлені проблеми з задніми ліхтарями компанія відкликала понад 320 тисяч авто, а через неполадки у спрацюванні подушки безпеки майже 30 тисяч.

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