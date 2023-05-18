Tesla ведет переговоры о строительстве завода в Индии

Это предложение последовало после того, как Индия отказалась снизить импортный налог на автомобили, который может достигать 100%, о чем просила компания Илона Маска. Индия хотела, чтобы автопроизводитель создавал транспортные средства на территории страны, но Tesla хотела сначала проверить рынок с помощью импорта и тогда договоренности зашли в тупик.

Отмечается, что в частных переговорах Tesla предложила Индии создать новую фабрику, хотя без уточнения места или размера инвестиций. Старшие руководители компании на этой неделе посетят Индию, где встретятся с правительством, чтобы обсудить местные источники запчастей и другие вопросы, связанные с производством электрокаров.