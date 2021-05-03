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Українські пенсійні фонди почали купувати акції Apple, Microsoft та Tesla

Новость на русском → Україна, Понеділок 03 травня 2021 18:59
Українські пенсійні фонди почали купувати акції Apple, Microsoft та Tesla Фото: недержавній пенсійні фонди почали купувати акції Tesla (therahnuma.com)
Автор: Олександр Білоус

Українські недержавні пенсійні фонди (НПФ) почали вкладати заощадження громадян у цінні папери іноземних компаній, які допущені до обігу на території України. Обсяги поки незначні.

Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.

Як зазначається в повідомленні, до портфелів недержавних пенсійних фондів та пайових інвестиційних фондів увійшли цінні папери найбільших технологічних компаній світу Apple, Microsoft, Tesla та одних з найвідоміших індексних фондів Vanguard 500 Index Fund та Invesco QQQ Trust SM.

Наразі у комісії бачать невеликі обсяги купівлі акцій іноземних компаній на ринку в Україні, але сподіваються на інтерес до них.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні акції кількох іноземних компаній. Зокрема, до звернення допущені акції шести американських технологічних гігантів: Tesla Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Netflix Inc., Visa Inc. і Advanced Micro Devices Inc.

Відзначимо, в Україні дозволено купувати та продавати акції іноземних компаній з 2018 року, коли Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла зміни до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

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