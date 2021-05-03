Українські пенсійні фонди почали купувати акції Apple, Microsoft та Tesla

Українські недержавні пенсійні фонди (НПФ) почали вкладати заощадження громадян у цінні папери іноземних компаній, які допущені до обігу на території України. Обсяги поки незначні.

Як зазначається в повідомленні, до портфелів недержавних пенсійних фондів та пайових інвестиційних фондів увійшли цінні папери найбільших технологічних компаній світу Apple, Microsoft, Tesla та одних з найвідоміших індексних фондів Vanguard 500 Index Fund та Invesco QQQ Trust SM.

Наразі у комісії бачать невеликі обсяги купівлі акцій іноземних компаній на ринку в Україні, але сподіваються на інтерес до них.