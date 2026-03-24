Tesla "перевернула" Peugeot на Берестейском проспекте в Киеве: фото и детали аварии

10:20 24.03.2026 Вт
2 мин
Электрическая Tesla и Peugeot в Киеве устроили аварию в Киеве
aimg Константин Широкун
Фото: Tesla "перевернула" Peugeot на Берестейском проспекте в Киеве (facebook.com/kharkivpolice)

Сегодня утром, 24 марта, в Киеве на Берестейском проспекте произошла авария с участием Tesla и Peugeot. В результате ДТП есть пострадавшие.

"Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшими на Берестейском проспекте. Автопроисшествие произошло сегодня около 8:20 в Шевченковском районе столицы", - отметили в полиции.

Сообщается, что, по предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Tesla и Peugeot, последний от удара перевернулся. В результате столкновения водители обоих транспортных средств и пассажир Peugeot получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства ДТП выясняются, частично перекрыто движение по проспекту.

Напомним, 25 февраля в Полтавском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. В салоне находились 15 детей разного возраста, двое учителей и один работник школы. Пострадали трое детей - мальчик 8 лет и две девочки по 14 лет.

Ранее, 10 февраля, на Кольцевой дороге в Киеве произошла авария с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четверо пассажиров.

До этого, 25 января, на Закарпатье из-за гололеда микроавтобус, который перевозил детей из Киева на отдых в Карпаты, съехал с дороги и перевернулся на бок. В результате аварии пострадали семь человек.

