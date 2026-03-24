Tesla "перевернула" Peugeot на Берестейском проспекте в Киеве: фото и детали аварии

"Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшими на Берестейском проспекте. Автопроисшествие произошло сегодня около 8:20 в Шевченковском районе столицы", - отметили в полиции.

Сообщается, что, по предварительной информации, произошло столкновение автомобилей Tesla и Peugeot, последний от удара перевернулся. В результате столкновения водители обоих транспортных средств и пассажир Peugeot получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка, экипажи патрульной полиции и врачи. Механизм и обстоятельства ДТП выясняются, частично перекрыто движение по проспекту.