Tesla Motors має намір скоротити 9% працівників

Ілон Маск пообіцяв, що звільнення не торкнуться тих, хто зайнятий на виробництві нового седана Model 3

Компанія Tesla Motors має намір звільнити 9% працівників. Відповідного електронного листа розіслав працівникам Ілон Маск, передає Reuters.

Як зазначає агентство, лист призначався для внутрішнього користування, однак незабаром потрапив у пресу.

Маск пояснив необхідність звільнень змінами в структурі компанії, покликаними скоротити витрати і спробувати вийти на прибутковість у зв'язку з виробництвом нового седана Model 3.

Він назвав таке рішення складним і пообіцяв, що скорочення не торкнуться тих, хто зайнятий безпосередньо на виробництві нового Model 3.

Як відзначає видання, станом на грудень минулого року, в компанії Tesla Inc. працювали 37543 людини з постійною зарплатою.

Model 3 - седан з приблизною вартістю від 36 тис. доларів з двома двигунами, зарядки акумулятора на ньому повинно вистачати на 300 км і більше.

Нагадаємо, Мак опублікував зображення компактного кросовера Model Y, презентація якого запланована на 15 березня 2020 року, а виробництво почнеться в 2010 році.