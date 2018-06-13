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Tesla Motors має намір скоротити 9% працівників

НовиниТелеком & IT    13.06.2018 - 06:59
Фото: Ілон Маск (spacex.com)
Фото: Ілон Маск (spacex.com)

Ілон Маск пообіцяв, що звільнення не торкнуться тих, хто зайнятий на виробництві нового седана Model 3

Компанія Tesla Motors має намір звільнити 9% працівників. Відповідного електронного листа розіслав працівникам Ілон Маск, передає Reuters.

Як зазначає агентство, лист призначався для внутрішнього користування, однак незабаром потрапив у пресу.

Маск пояснив необхідність звільнень змінами в структурі компанії, покликаними скоротити витрати і спробувати вийти на прибутковість у зв'язку з виробництвом нового седана Model 3.

Він назвав таке рішення складним і пообіцяв, що скорочення не торкнуться тих, хто зайнятий безпосередньо на виробництві нового Model 3.

Як відзначає видання, станом на грудень минулого року, в компанії Tesla Inc. працювали 37543 людини з постійною зарплатою.

Model 3 - седан з приблизною вартістю від 36 тис. доларів з двома двигунами, зарядки акумулятора на ньому повинно вистачати на 300 км і більше.

Нагадаємо, Мак опублікував зображення компактного кросовера Model Y, презентація якого запланована на 15 березня 2020 року, а виробництво почнеться в 2010 році.

 

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Теги публікації: Tesla, Илон Маск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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