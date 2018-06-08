Ілон Маск показав нову Tesla Model Y

Виробництво Model Y почнеться в 2010 році

Глава компанії Tesla Ілон Маск показав тизерное зображення нової моделі Tesla. Про це інформують Autocar.

Маск опублікував зображення компактного кросовера Model Y, презентація якого запланована на 15 березня 2019 року. Виробництво Model Y почнеться в 2010 році.

Генеральний директор Tesla оцінює заявки від компаній, що пропонують контракт на поставку деталей для Model Y. Ймовірно, Маск буде підбирати компанії ще більш ретельно, ніж зазвичай, з огляду на нещодавні проблеми з поставками деталей, через які були затримки під час виробництва Model 3.

Model Y буде невеликим позашляховиком. Нове зображення демонструє, що автомобіль без дзеркал заднього виду.

"Модель Y буде поставлятися зі значно більш досконалим суперкомп'ютером, ніж поточні моделі Tesla", - йдеться в повідомленні.

Запуск комерційних автомобілів Tesla стане частиною генерального плану Part Deux - стратегії, яка передбачає трансформацію сектора громадського транспорту. План був опублікований в 2016 році, через десять років після первісного генерального плану Tesla, в якому були передбачені запуски моделей S, Model X і Model 3.

Збірка Model Y буде відбуватися на заводі в Каліфорнії. Ціни на кросовер будуть починатися від 45 тис доларів.

Нагадаємо, Маск анонсував сайт з відстеження фейкових новин "Pravda".