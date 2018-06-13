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Tesla Motors намерена сократить 9% сотрудников

НовостиТелеком & IT    13.06.2018 - 06:59
Фото: Илон Маск (spacex.com)
Фото: Илон Маск (spacex.com)

Илон Маск пообещал, что увольнения не коснутся тех, кто занят на производстве нового седана Model 3

Компания Tesla Motors намерена уволить 9% сотрудников. Соответствущее электронное письмо разослал работникам Илон Маск, передает Reuters.

Как отмечает агентство, письмо предназначалось для внутреннего пользования, однако вскоре попало в прессу.

Маск объяснил необходимость увольнений изменениями в структуре компании, призванными сократить расходы и попытаться выйти на прибыльность в связи с производством нового седана Model 3.

Он назвал такое решение сложным и пообещал, что сокращения не коснутся тех, кто занят непосредственно на производстве нового Model 3.

Как отмечает издание, по состоянию на на декабрь прошлого года, в компании Tesla Inc. трудились 37543 человека с постоянной зарплатой.

Model 3 - седан с предположительной стоимостью от 36 тыс. долларов с двумя двигателями, зарядки аккумулятора на нем должно хватать на 300 км и более.

Напомним, Маск опубликовал изображение компактного кроссовера Model Y, презентация которого запланирована на 15 марта 2020 года, а производство начнется в 2010 году.

 

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Теги публикации: Tesla, Илон Маск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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