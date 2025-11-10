RU

Экономика Авто Tech

ТЭС "Центрэнерго" уже восстанавливают после российских ударов, - Гринчук

Фото: Светлана Гринчук, министр энергетики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские энергетики начали восстановление тепловых электростанций "Центрэнерго", которые были остановлены из-за массированных ударов россиян.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила во время общения с журналистами.

Она уточнила, что под руководством "Центрэнерго" две ТЭС - Змиевская и Трипольская. 

 

"Действительно были повреждения. Коллеги уже приступили к восстановлению и ремонтам. Не будем разглашать успехи, которые планируем, но работа по восстановлению ведется", - отметила министр. 

Гринчук добавила, что на фоне войны очень часто бывают случаи, когда работа энергообъекта прекращается. Это происходит даже в ручном режиме, чтобы не было дополнительных повреждений. Только после разбора завалов энергетики могут определить состояние оборудования, возможно ли его восстановление и какие элементы требуют замены.

"К сожалению, тепловые электростанции "Центрэнерго" с начала войны уже несколько раз прекращали свою работу, потом проводились ремонтные работы - восстанавливали, и потом опять (по кругу - ред.)", - обратила внимание глава Минэнерго. 

Массированная атака 8 ноября

Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар. Враг использовал ударные дроны, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты "Калибр".

В частности, россияне нанесли удары по энергетическим объектам Украины.

После атаки "Центрэнерго" заявила о том, что все ее тепловые электростанции прекратили работу. Там уточнили, что генерация была полностью прекращена.

Также в компании обратили внимание, что это был самый массированный удар по ее ТЭС с начала войны с Россией.

ТЭСТрипольская ТЭСЭлектроэнергияЗмиевская ТЭСВойна в УкраинеРакетный ударАтака дронов