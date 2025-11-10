ТЭС "Центрэнерго" уже восстанавливают после российских ударов, - Гринчук

Она уточнила, что под руководством "Центрэнерго" две ТЭС - Змиевская и Трипольская.

"Действительно были повреждения. Коллеги уже приступили к восстановлению и ремонтам. Не будем разглашать успехи, которые планируем, но работа по восстановлению ведется", - отметила министр.

Гринчук добавила, что на фоне войны очень часто бывают случаи, когда работа энергообъекта прекращается. Это происходит даже в ручном режиме, чтобы не было дополнительных повреждений. Только после разбора завалов энергетики могут определить состояние оборудования, возможно ли его восстановление и какие элементы требуют замены.

"К сожалению, тепловые электростанции "Центрэнерго" с начала войны уже несколько раз прекращали свою работу, потом проводились ремонтные работы - восстанавливали, и потом опять (по кругу - ред.)", - обратила внимание глава Минэнерго.