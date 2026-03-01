Взяли на абордаж: военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ
Вооруженные силы Бельгии при поддержке Франции впервые перехватили и взяли под контроль танкер российского "теневого флота". Судно конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.
Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X (Twitter).
Детали операции Blue Intruder
По словам Франкена, операция под кодовым названием "Синий нарушитель" (Blue Intruder) была проведена в течение последних нескольких часов. Бельгийские военнослужащие при поддержке оборонного ведомства Франции высадились на борт нефтяного танкера, принадлежащего к так называемому "теневому флоту" России.
"Сейчас судно сопровождается в порт Зебрюгге, где оно будет арестовано. Операцию провела команда исключительно храбрых военнослужащих. Замечательная работа", - отметил он.
Фото: задержание танкера "теневого флота" РФ (x.com/FranckenTheo)
Что такое "теневой флот" РФ
Теневой флот - это сеть старых нефтяных танкеров с анонимными владельцами, которые Россия использует для обхода западных санкций и ценового потолка на нефть. Такие суда часто не имеют надлежащего страхования и отключают системы идентификации, что создает значительные экологические риски для стран, мимо берегов которых они курсируют.
Напомним, страны Европейского Союза и "Группы семи" (G7) в последнее время усилили давление на российский танкерный флот. Ранее ряд европейских государств, в частности Дания, заявляли о намерениях ограничить проход сомнительных судов через свои территориальные воды из-за угрозы разлива нефти и финансирования военной агрессии РФ.
20-й пакет санкций ЕС
Накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину Европейская комиссия представила проект 20-го пакета санкций против России. Главной целью новых ограничений, представленных 6 февраля, является усиление давления на ключевые источники доходов Кремля - энергетический и финансовый секторы. Пакет планировали официально утвердить к символической дате 24 февраля, чтобы продемонстрировать единство ЕС в поддержке Украины.
Центральное место в документе занимает борьба с обходом нефтяного эмбарго. Еврокомиссия предлагает ввести тотальный запрет на предоставление любых морских услуг для транспортировки российской нефти. Отдельное внимание уделено "теневому флоту": перечень подсанкционных судов планируется расширить до 640 единиц, существенно ограничив возможности их технического обслуживания и логистического сопровождения.
Несмотря на решительный настрой Брюсселя, внутри Евросоюза продолжаются острые дискуссии. Некоторые страны-члены призываютсмягчить отдельные положения пакета, опасаясь экономических последствий. Наибольшие споры вызывают нормы по санкционированию иностранных портов и банковских учреждений в третьих странах, которые, по данным разведки, помогают Москве игнорировать ценовые ограничения на нефть.