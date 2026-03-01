ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Взяли на абордаж: военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

Воскресенье 01 марта 2026 08:42
UA EN RU
Взяли на абордаж: военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ Иллюстративное фото: военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Бельгии при поддержке Франции впервые перехватили и взяли под контроль танкер российского "теневого флота". Судно конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в X (Twitter).

Читайте также: Минус три танкера для россиян: Индия провела первую операцию против "теневого флота" РФ

Детали операции Blue Intruder

По словам Франкена, операция под кодовым названием "Синий нарушитель" (Blue Intruder) была проведена в течение последних нескольких часов. Бельгийские военнослужащие при поддержке оборонного ведомства Франции высадились на борт нефтяного танкера, принадлежащего к так называемому "теневому флоту" России.

"Сейчас судно сопровождается в порт Зебрюгге, где оно будет арестовано. Операцию провела команда исключительно храбрых военнослужащих. Замечательная работа", - отметил он.

Взяли на абордаж: военные Бельгии впервые задержали &quot;теневой&quot; танкер РФФото: задержание танкера "теневого флота" РФ (x.com/FranckenTheo)

Что такое "теневой флот" РФ

Теневой флот - это сеть старых нефтяных танкеров с анонимными владельцами, которые Россия использует для обхода западных санкций и ценового потолка на нефть. Такие суда часто не имеют надлежащего страхования и отключают системы идентификации, что создает значительные экологические риски для стран, мимо берегов которых они курсируют.

Напомним, страны Европейского Союза и "Группы семи" (G7) в последнее время усилили давление на российский танкерный флот. Ранее ряд европейских государств, в частности Дания, заявляли о намерениях ограничить проход сомнительных судов через свои территориальные воды из-за угрозы разлива нефти и финансирования военной агрессии РФ.

20-й пакет санкций ЕС

Накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину Европейская комиссия представила проект 20-го пакета санкций против России. Главной целью новых ограничений, представленных 6 февраля, является усиление давления на ключевые источники доходов Кремля - энергетический и финансовый секторы. Пакет планировали официально утвердить к символической дате 24 февраля, чтобы продемонстрировать единство ЕС в поддержке Украины.

Центральное место в документе занимает борьба с обходом нефтяного эмбарго. Еврокомиссия предлагает ввести тотальный запрет на предоставление любых морских услуг для транспортировки российской нефти. Отдельное внимание уделено "теневому флоту": перечень подсанкционных судов планируется расширить до 640 единиц, существенно ограничив возможности их технического обслуживания и логистического сопровождения.

Несмотря на решительный настрой Брюсселя, внутри Евросоюза продолжаются острые дискуссии. Некоторые страны-члены призываютсмягчить отдельные положения пакета, опасаясь экономических последствий. Наибольшие споры вызывают нормы по санкционированию иностранных портов и банковских учреждений в третьих странах, которые, по данным разведки, помогают Москве игнорировать ценовые ограничения на нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Бельгия теневой флот
Новости
Четверо членов семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи убиты, - СМИ
Четверо членов семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи убиты, - СМИ
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше