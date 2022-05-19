ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З терористами не можна домовлятися. Моравецький закликав світ ізолювати Путіна

Новость на русском →
Варшава, Четвер 19 травня 2022 15:37
З терористами не можна домовлятися. Моравецький закликав світ ізолювати Путіна Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент РФ Володимир Путін повинен бути ізольований через війну проти України. Оскільки дипломатія вимагає діалогу, але з терористами не можна домовлятися.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Do Pzeczy.

"Я чув, що Путіну намагаються знайти безпечне місце і зберегти обличчя на міжнародній арені. Як ти можеш говорити щось подібне? Як ви можете спробувати врятувати або зберегти те, що насправді було повністю втрачено?",- запитав він.

Моравецький підкреслив, що в даний час війна в Україні може визначити майбутнє на найближчі 100 років.

"Парадокс цієї війни в тому, що якщо Україна переможе, то це буде її перша перемога. Але якщо вона програє, то це буде не стільки провал для нас, скільки для всіх нас і для всього світу, яким ми його знаємо", - заявив він.

Польський прем'єр підкреслив, що ідеологія "руського мира" повинна бути знищена

"Я закликаю всіх ізолювати президента Росії. Так, дипломатія вимагає діалогу, але з терористами не можна домовлятися. Злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності, а ідеологія "руського мира" повинна бути знищена", - підсумував Моравецький.

Нагадаємо, раніше прем'єр Естонії Кайя Каллас закликала світових лідерів припинити телефонувати Путіну, щоб він відчув себе в ізоляції.

Разом з тим радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія розуміє тільки мову сили і кожен дзвінок світових лідерів Володимиру Путіну вириває Москву з міжнародної ізоляції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Володимир Путін Війна Росії проти України
NEWS
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ