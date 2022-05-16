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Путін повинен зрозумів, що він дійсно ізольований. Припиніть йому дзвонити, - прем'єр Естонії

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Таллінн, Понеділок 16 травня 2022 11:40
Путін повинен зрозумів, що він дійсно ізольований. Припиніть йому дзвонити, - прем'єр Естонії Фото: прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Немає сенсу розмовляти з керівником Кремля Володимиром Путіним, якщо західні країни дійсно хочуть, щоб він зрозумів, що знаходиться в ізоляції. Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас відреагувала на спроби західних чиновників про безуспішну телефонну дипломатію з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroactiv.

"Мені здається, що якщо всі постійно телефонують йому, він не розуміє, що знаходиться в ізоляції. Тому, якщо ми хочемо донести до нього думку про те, що "ви ізольовані", не дзвоніть йому - в цьому немає сенсу", - заявила вона.

За словами Каллас, Путін відчуває, що він в центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити.

"Але що ми отримаємо від цього? Я не бачу жодних результатів, тому що після всіх цих переговорів, Буча сталася, Ірпінь стався - ми не бачимо жодних ознак деескалації", - додала вона.

При цьому прем'єр Естонії підкреслила, що не бачить сенсу тримати дипломатичні канали з Росією відкритими.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Путіним.

Крім того, на початку квітня Шольц пояснив, навіщо він і президент Франції Еммануель Макрон телефонують з Путіним.

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Естонія Війна Росії проти України Володимир Путін
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