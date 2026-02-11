Террор железной дороги продолжается: РФ атаковала поезда и инфраструктуру в нескольких областях

"Сегодня утром враг также нанес удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано", - отметил Кулеба.

По его словам, также утром был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - зафиксированы повреждения подвижного состава. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины.

"Самое главное - работники не пострадали. На месте работают аварийные бригады. Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее восстановить работу", - добавил вице-премьер.