Террор железной дороги продолжается: РФ атаковала поезда и инфраструктуру в нескольких областях

Российские войска продолжают бить по железнодорожной инфраструктуре Украины. Так, сегодня, 11 февраля, под ударом оказались поезда и станции в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
"Сегодня утром враг также нанес удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине. Повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура. Возникло возгорание, которое оперативно ликвидировано", - отметил Кулеба.
По его словам, также утром был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - зафиксированы повреждения подвижного состава. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины.
"Самое главное - работники не пострадали. На месте работают аварийные бригады. Это очередная целенаправленная атака на гражданскую логистику и критическую инфраструктуру. Несмотря на удары, все службы делают максимум, чтобы как можно быстрее восстановить работу", - добавил вице-премьер.
Так, ранее сообщалось, что из-за вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры на некоторых направлениях в разных областях Украины возможны задержки поездов УЗ. На отдельных участках пассажиров для безопасности будут перевозить автобусами.
Также мы писали, что Россия усилила удары по гражданской железнодорожной инфраструктуре на севере Украины - дроны поразили локомотив, дизель-поезд и пути на Сумщине и Черниговщине, ранив работника железной дороги.
Кроме того, 27 января российские войска атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" (в Харьковской области). Вражеский удар привел к гибели и травмированию многих пассажиров.