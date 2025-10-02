"Террор никогда не победит": Украина осудила нападение на еврейскую синагогу в Манчестере

Украина решительно осуждает нападение на еврейскую синагогу в Манчестере в священный день Йом-Кипур.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х.
"После жестокого нападения на синагогу в Йом-Кипур Украина выражает солидарность с Соединенным Королевством, городом Манчестер и еврейскими общинами по всей Великобритании. Мы искренне сочувствуем родным и близким жертв", - написал Сибига.
Он отметил, что Украина решительно осуждает любые акты антисемитизма и насилия.
"Террор никогда не победит наши общие ценности и единство", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, утром 2 октября возле синагоги еврейской общины Хитон-Парк в пригороде Манчестера неизвестный совершил нападение на группу людей. В результате инцидента четыре человека получили ранения.
По свидетельствам очевидцев, нападавший сначала въехал в толпу автомобилем, а затем набросился на людей с ножом. Полиция оперативно прибыли на место и открыла огонь по нападавшему.
Подозреваемый получил ранения и сейчас находится под наблюдением медиков.
Полиция расценивает инцидент как теракт.
Нападение произошло в священный день Йом-Кипур - самый важный день в еврейском религиозном календаре.
На инцидент отреагировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он заявил, что поражен нападением на синагогу, а тот факт, что это произошло в священный день Йом-Кипур, делает его "еще более ужасным".