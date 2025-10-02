UA

"Терор ніколи не переможе": Україна засудила напад на єврейську синагогу в Манчестері

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна рішуче засуджує напад на єврейську синагогу в Манчестері у священний день Йом-Кіпур.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

"Після жорстокого нападу на синагогу у Йом-Кіпур Україна висловлює солідарність зі Сполученим Королівством, містом Манчестер та єврейськими громадами по всій Великій Британії. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким жертв", - написав Сибіга. 

Він зазначив, що Україна рішуче засуджує будь-які акти антисемітизму та насильства.

"Терор ніколи не переможе наші спільні цінності та єдність", - наголосив глава МЗС.

Напад на єврейську синагогу в Манчестері

Нагадаємо, вранці 2 жовтня біля синагоги єврейської громади Хітон-Парк у передмісті Манчестера невідомий здійснив напад на групу людей. Внаслідок інциденту четверо осіб отримали поранення.

За свідченнями очевидців, нападник спочатку в’їхав у натовп автомобілем, а потім накинувся на людей з ножем. Поліція оперативно прибули на місце та відкрила вогонь по нападнику.

Підозрюваний отримав поранення і наразі перебуває під наглядом медиків.

Поліція розцінює інцидент як теракт.

Напад стався у священний день Йом-Кіпур - найважливіший день у єврейському релігійному календарі.

На інцидент відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він заявив, що вражений нападом на синагогу, а той факт, що це сталося у священний день Йом-Кіпур, робить його "ще жахливішим".

