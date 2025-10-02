"Террор никогда не победит": Украина осудила нападение на еврейскую синагогу в Манчестере

Украина решительно осуждает нападение на еврейскую синагогу в Манчестере в священный день Йом-Кипур.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х .

"После жестокого нападения на синагогу в Йом-Кипур Украина выражает солидарность с Соединенным Королевством, городом Манчестер и еврейскими общинами по всей Великобритании. Мы искренне сочувствуем родным и близким жертв", - написал Сибига.

Он отметил, что Украина решительно осуждает любые акты антисемитизма и насилия.

"Террор никогда не победит наши общие ценности и единство", - подчеркнул глава МИД.