"Терор ніколи не переможе": Україна засудила напад на єврейську синагогу в Манчестері

Україна рішуче засуджує напад на єврейську синагогу в Манчестері у священний день Йом-Кіпур.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х .

"Після жорстокого нападу на синагогу у Йом-Кіпур Україна висловлює солідарність зі Сполученим Королівством, містом Манчестер та єврейськими громадами по всій Великій Британії. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким жертв", - написав Сибіга.

Він зазначив, що Україна рішуче засуджує будь-які акти антисемітизму та насильства.

"Терор ніколи не переможе наші спільні цінності та єдність", - наголосив глава МЗС.