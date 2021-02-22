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У Тернопільській області в дитсадку стався спалах гострої кишкової інфекції

Новость на русском → Джурин, Понеділок 22 лютого 2021 09:26
У Тернопільській області в дитсадку стався спалах гострої кишкової інфекції Фото: дитячий садок (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

В одному з дитячих садів Тернопільської області стався спалах гострої кишкової інфекції. Зараження підтвердили у 9 дітей, двоє з них госпіталізовані, семеро - на амбулаторному лікуванні.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 21 лютого в селі Джурин Черковського району. Захворіли діти 2014-2018 років народження.

"Стан здоров'я хворих задовільний. Всього в дошкільному навчальному закладі перебували 16 дітей. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів", - повідомили в ДСНС.

Зазначимо, днями спалах гострої кишкової палички сталася в одному з дитячих садів Тернополя. Тоді заразилися 11 дітей.

Нагадаємо, в кінці січня у Кропивницького відбулося масове отруєння дітей в школі. У результаті учнів молодших класів перевели на дистанційне навчання.

Також РБК-Україна писало, що у вересні 2020 року в Ясногорської загальноосвітній школі в Рівненській області отруїлися 68 учнів з різних класів. Причиною отруєння могла стати їжа в шкільній їдальні.

Крім цього повідомлялося, що рік тому в Миколаївській області сталася масове отруєння в дитячому саду.

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Новини України Суспільство отруєння Тернопольская область детский сад
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