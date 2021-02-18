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У Тернополі спалах кишкової інфекції в дитячому садку

Новость на русском → Тернопіль, Четвер 18 лютого 2021 16:58
У Тернополі спалах кишкової інфекції в дитячому садку Фото: лікарня (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

У Тернополі сьогодні, 18 лютого, зафіксували спалах гострої кишкової інфекції в одному з дитячих садочків міста. Спалах хвороби спричинив ротавірус.

Про це заявили в Тернопільському обласному лабораторному центрі.

Всі потерпілі від гострої кишкової інфекції є вихованцями однієї групи дошкільного навчального закладу. Спеціалісти лабораторного центру вже почали епідеміологічне розслідування.

"З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню захворювання, здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження, організовано комплекс протиепідемічних заходів, проведено дезінфекцію", - розповіли в лабораторному центрі.

Оновлено.

У місцевій Держпродспоживслужбі розповіли, що в дитсадку зареєстрували 11 випадків гострої кишкової інфекції. Всі постраждалі відвідують молодшу групу.

Нагадаємо, на початку лютого в одній зі шкіл Кропивницького сталося масове отруєння. Через інцидент всі початкові класи школи відправили на дистанційне навчання.

Крім того, нещодавно в луцькому гуртожитку стався спалах сальмонельозу. П'ятеро студентів потрапили до лікарні.

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