ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Рівненській області отруїлися майже 70 школярів

Рівненська область, П'ятниця 04 вересня 2020 21:22
У Рівненській області отруїлися майже 70 школярів
Фото: дитина в лікарні (facebook.com/screennews.ad)
Автор: РБК-Україна

У Ясногорській загальноосвітній школі в Рівненській області отруїлися 68 учнів з різних класів. За попередніми даними, діти могли отруїтися їжею в шкільній їдальні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

У четвер, 3 вересня, від директора школи надійшло повідомлення про відсутність 68 дітей на заняттях.

"Поліцейські встановили, що на уроки третього вересня не з'явилося 68 учнів з різних класів, а одинадцять з них звернулося до медустанови. Всі діти скаржилися на нудоту і блювоту. Після надання допомоги дітей відпустили. За попередньою інформацією отруєння могли викликати їжа в їдальні або вода, що подається централізовано в навчальний заклад", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі Сарненського відділу поліції почали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

Також працівники Держпродспоживслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена причина виникнення інфекції.

Нагадаємо, в Харківській області четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.

Крім того, в Харківській області виявили ботулізм у двох жінок, які вживали в'ялену рибу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події школьникиотруєнняРівненська областьдело
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся