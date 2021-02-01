У школі Кропивницького масове отруєння. Молодші класи відправили на дистанційку

Фото: швидка допомога (РБК-Україна)

В одній зі шкіл Кропивницького відбулося масове відправлення дітей. Понад десять учнів 1-4 класу звернулися до медиків через слабкість та нудоту, двоє з них госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Як повідомляється, 28 січня батьки учнів молодшої школи, які не прийшли на уроки, надійшли повідомлення зі скаргами на слабкість, нудоту, блювоту, біль в животі, підвищення температури. До обіду ще четверо дітей звернулися за допомогою до медсестри.

"За консультацією до сімейного лікаря 28-29 січня звернулися 12 учнів, з них двоє були госпіталізовані з діагнозом діарея невстановленої етіології", - йдеться в повідомленні.

Всі постраждалі харчувалися в шкільній їдальні. За результатами санітарно-епідеміологічного обстеження фахівці встановили порушення вимог чинного законодавства.

"Зараз тривають лабораторні дослідження зразків харчових продуктів, змивів з обладнання харчоблоку, питної води, готових страв, відібраних на харчоблоці", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що з 29 січня робота їдальні була припинена. Харчування учнів на цей час не здійснюється. В їдальні провели завершальну дезінфекцію.

Водночас учні 1-4 класів тимчасово переведені на дистанційну форму навчання.

Нагадаємо, в березні минулого року у Вінницькій області понад 10 школярів потрапили до лікарні через отруєння парами газу. Із-за інциденту поліція відкрила кримінальну справу.