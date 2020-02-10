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У Миколаївській области в дитячому садочку отруїлися діти

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 17:31
У Миколаївській области в дитячому садочку отруїлися діти
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Четверо дітей були госпіталізовані

Група вихованців Бузького дошкільного навчального закладу були доставлені в лікарню з симптомами отруєння. Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що серед постраждалих 7 дітей у віці до 15 років. Четверо дітей були госпіталізовані, ще трьом медики призначили амбулаторне лікування.

"Зараз поліцейські з'ясовують обставини і причини отруєння дітей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження. Після отримання результатів експертиз будуть прийматися подальші процесуальні рішення", - йдеться у повідомленні.

Вознесенським відділом поліції вирішується питання про внесення до ЄРДР кримінального провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь (ч. 1 ст. 325 КК України).

Підозрюваним загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція" госпіталізували 7 іноземних студентів медуніверситету.

Нагадаємо, в Одеській області в результаті отруєння шаурмою в інфекційну лікарню було госпіталізовано 41 особу, серед яких 10 дітей. Постраждалі отримали захворювання гострої кишкової інфекції.

В Україні госпіталізовано двох осіб з підозрою на коронавірус
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