В Тернополе третьи сутки продолжается разбор завалов после удара РФ: до сих пор ищут 16 человек

Фото: в Тернополе третьи сутки продолжается разбор завалов после удара РФ (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

В Тернополе третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 19 ноября. С 16 людьми до сих пор не установлена связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр - руками, инструментами, техникой.

По состоянию на 7 утра 21 ноября вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора.
К ликвидации последствий привлечены 181 спасатель и 52 единицы техники.

Последствия удара для людей остаются трагическими: известно о 28 погибших, среди них - 3 ребенка, и 94 травмированных, в том числе 18 детей.

Спасены 46 человек, среди них - 7 детей.

В то же время с 16 лицами связь до сих пор не установлена.

 

Фото: разбор завалов после удара РФ в Тернополе (ГСЧС)

 

Удар РФ по Тернополю

Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю ракетами и ударными дронами.

В результате вражеского удара повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции, третьи сутки продолжается поисково-спасательная операция.

По данным Воздушных сил, россияне атаковали Тернополь ракетами Х-101.

Известно, что в результате удара по многоэтажке погибли 28 человек, среди которых трое детей, еще более 90 - получили ранения.

Добавим, в Тернополе с 19 по 21 ноября объявлены Дни траура по погибшим в результате атаки российских войск.

ТернопольГСЧСВойна в УкраинеРакетный удар