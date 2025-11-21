UA

У Тернополі третю добу триває розбір завалів після удару РФ: досі шукають 16 людей

Фото: у Тернополі третю добу триває розбір завалів після удару РФ (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

У Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 19 листопада. З 16 людьми досі не встановлено зв’язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5-6 поверхів, обстежуючи кожен метр - руками, інструментами, технікою.

Станом на 7 ранку 21 листопада вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.
До ліквідації наслідків залучені 181 рятувальник та 52 одиниці техніки.

Наслідки удару для людей залишаються трагічними: відомо про 28 загиблих, серед них - 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей.

Врятовано 46 людей, серед них - 7 дітей.

Водночас з 16 особами зв’язок досі не встановлено.

 

Фото: розбір завалів після удару РФ у Тернополі (ДСНС)

Удар РФ по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю ракетами та ударними дронами.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, третю добу триває пошуково-рятувальна операція.

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Тернопіль ракетами Х-101.

Наразі відомо, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 28 людей, серед яких троє дітей, ще понад 90 - отримали поранення.

Додамо, у Тернополі з 19 по 21 листопада оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок атаки російських військ.

