У Тернополі третю добу триває розбір завалів після удару РФ: досі шукають 16 людей

У Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 19 листопада. З 16 людьми досі не встановлено зв’язок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як зазначили у ДСНС, рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5-6 поверхів, обстежуючи кожен метр - руками, інструментами, технікою.
Станом на 7 ранку 21 листопада вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.
До ліквідації наслідків залучені 181 рятувальник та 52 одиниці техніки.
Наслідки удару для людей залишаються трагічними: відомо про 28 загиблих, серед них - 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей.
Врятовано 46 людей, серед них - 7 дітей.
Водночас з 16 особами зв’язок досі не встановлено.
Фото: розбір завалів після удару РФ у Тернополі (ДСНС)
Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю ракетами та ударними дронами.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, третю добу триває пошуково-рятувальна операція.
За даними Повітряних сил, росіяни атакували Тернопіль ракетами Х-101.
Наразі відомо, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 28 людей, серед яких троє дітей, ще понад 90 - отримали поранення.
Додамо, у Тернополі з 19 по 21 листопада оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок атаки російських військ.