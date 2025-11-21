У Тернополі третю добу триває розбір завалів після удару РФ: досі шукають 16 людей

Удар РФ по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю ракетами та ударними дронами.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, третю добу триває пошуково-рятувальна операція.

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Тернопіль ракетами Х-101.

Наразі відомо, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 28 людей, серед яких троє дітей, ще понад 90 - отримали поранення.

Додамо, у Тернополі з 19 по 21 листопада оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок атаки російських військ.