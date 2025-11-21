ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Тернополе третьи сутки продолжается разбор завалов после удара РФ: до сих пор ищут 16 человек

Тернополь, Пятница 21 ноября 2025 08:57
UA EN RU
В Тернополе третьи сутки продолжается разбор завалов после удара РФ: до сих пор ищут 16 человек Фото: в Тернополе третьи сутки продолжается разбор завалов после удара РФ (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

В Тернополе третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 19 ноября. С 16 людьми до сих пор не установлена связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр - руками, инструментами, техникой.

По состоянию на 7 утра 21 ноября вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора.
К ликвидации последствий привлечены 181 спасатель и 52 единицы техники.

Последствия удара для людей остаются трагическими: известно о 28 погибших, среди них - 3 ребенка, и 94 травмированных, в том числе 18 детей.

Спасены 46 человек, среди них - 7 детей.

В то же время с 16 лицами связь до сих пор не установлена.

Фото: разбор завалов после удара РФ в Тернополе (ГСЧС)

Удар РФ по Тернополю

Напомним, в ночь на 19 ноября российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю ракетами и ударными дронами.

В результате вражеского удара повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции, третьи сутки продолжается поисково-спасательная операция.

По данным Воздушных сил, россияне атаковали Тернополь ракетами Х-101.

Известно, что в результате удара по многоэтажке погибли 28 человек, среди которых трое детей, еще более 90 - получили ранения.

Добавим, в Тернополе с 19 по 21 ноября объявлены Дни траура по погибшим в результате атаки российских войск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь ГСЧС Война в Украине Ракетный удар
Новости
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте