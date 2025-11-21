В Тернополе третьи сутки продолжается разбор завалов после удара РФ: до сих пор ищут 16 человек

В Тернополе третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 19 ноября. С 16 людьми до сих пор не установлена связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как отметили в ГСЧС, спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр - руками, инструментами, техникой.

По состоянию на 7 утра 21 ноября вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора.

К ликвидации последствий привлечены 181 спасатель и 52 единицы техники.

Последствия удара для людей остаются трагическими: известно о 28 погибших, среди них - 3 ребенка, и 94 травмированных, в том числе 18 детей.

Спасены 46 человек, среди них - 7 детей.

В то же время с 16 лицами связь до сих пор не установлена.

Фото: разбор завалов после удара РФ в Тернополе (ГСЧС)