У Тернополі третю добу триває розбір завалів після удару РФ: досі шукають 16 людей

Фото: у Тернополі третю добу триває розбір завалів після удару РФ (ДСНС)

У Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 19 листопада. З 16 людьми досі не встановлено зв’язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5-6 поверхів, обстежуючи кожен метр - руками, інструментами, технікою. Станом на 7 ранку 21 листопада вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.

До ліквідації наслідків залучені 181 рятувальник та 52 одиниці техніки. Наслідки удару для людей залишаються трагічними: відомо про 28 загиблих, серед них - 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей. Врятовано 46 людей, серед них - 7 дітей. Водночас з 16 особами зв’язок досі не встановлено. Фото: розбір завалів після удару РФ у Тернополі (ДСНС)