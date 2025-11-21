ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Тернополі третю добу триває розбір завалів після удару РФ: досі шукають 16 людей

Тернопіль, П'ятниця 21 листопада 2025 08:57
UA EN RU
У Тернополі третю добу триває розбір завалів після удару РФ: досі шукають 16 людей Фото: у Тернополі третю добу триває розбір завалів після удару РФ (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

У Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару 19 листопада. З 16 людьми досі не встановлено зв’язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5-6 поверхів, обстежуючи кожен метр - руками, інструментами, технікою.

Станом на 7 ранку 21 листопада вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.
До ліквідації наслідків залучені 181 рятувальник та 52 одиниці техніки.

Наслідки удару для людей залишаються трагічними: відомо про 28 загиблих, серед них - 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей.

Врятовано 46 людей, серед них - 7 дітей.

Водночас з 16 особами зв’язок досі не встановлено.

Фото: розбір завалів після удару РФ у Тернополі (ДСНС)

Удар РФ по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю ракетами та ударними дронами.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, третю добу триває пошуково-рятувальна операція.

За даними Повітряних сил, росіяни атакували Тернопіль ракетами Х-101.

Наразі відомо, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 28 людей, серед яких троє дітей, ще понад 90 - отримали поранення.

Додамо, у Тернополі з 19 по 21 листопада оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок атаки російських військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль ДСНС Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті