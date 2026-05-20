Подорожание транспорта в Киеве: вырастут ли цены на пригородные маршрутки

Вероятное удорожание проезда в Киеве до 30 грн никак не повлияет на стоимость пассажирских перевозок между столицей и областью.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава "Ассоциации автоперевозчиков Киевской области" Алексей Павленко .

Главное: На фоне заявлений о возможном подорожании коммунального транспорта в Киеве до 30 гривен, тарифы на пригородные маршрутки меняться не будут.

Главная причина стабильности цен - остановка роста стоимости горючего на украинских АЗС.

Перевозчики Киевской области официально подтвердили, что экономических предпосылок для пересмотра стоимости проезда нет.

Что будет с ценами на пригородные маршрутки

По словам Павленко, перевозчики провели предварительные обсуждения и пришли к общему согласию о сохранении текущей стоимости проезда. Никаких планов или предпосылок для пересмотра тарифной сетки нет.

"Мы провели переговоры с перевозчиками, и могу заверить: никакого повышения тарифов не ожидается. Мы остаемся на том уровне, который был раньше. Даже если стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева поднимут, на пригородные маршруты это не повлияет", - подчеркнул глава Ассоциации.

Почему тарифы останутся стабильными

Главным фактором, который позволяет удерживать цены на прежнем уровне, является ситуация на рынке нефтепродуктов. Длительное подорожание бензина и дизельного топлива, которое ранее закладывалось в риски перевозчиков, наконец прекратилось.

"Во-первых, у нас нет для этого экономических предпосылок. Во-вторых, остановился рост стоимости топлива, а в некоторых местах он даже снизился. Поэтому общая тенденция остается стабильной", - резюмировал Алексей Павленко.

Контроль за соблюдением действующих тарифов на маршрутах, соединяющих Киев с городами-спутниками, продолжается в штатном режиме. Никаких ценовых колебаний для пассажиров в ближайшее время не предвидится.

Добавим, что повышение цен на проезд в ряде пригородных маршрутках Киева произошло в феврале-марте 2026-го. Например, тогда стоимость билетов на маршруте из Василькова выросла с 50 до 75 грн, из Вишневого - 35 до 50 грн.