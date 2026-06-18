В Тернополе вооруженный мужчина забаррикадировался с женщиной в квартире: первые подробности

Напоминаем, что недавно подобный случай произошёл в Киеве. Мужчина стрелял в знакомого и забаррикадировался в квартире.

Недавно также в Дарницком районе Киева полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу во дворе. Нарушителя обезвредили с помощью наручников.