У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі: перші подробиці

На місці працює поліція

Як розповіла в коментарі РБК-Україна речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, на місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби.

З чоловіком ведуться перемовини.

Про випадок повідомили очевидці в соцмережах. Тернополяни кажуть, що конфлікт триває ще з ночі і що на місці події начебто чули постріли.