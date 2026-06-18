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У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі: перші подробиці

10:42 18.06.2026 Чт
1 хв
Що відомо про інцидент?
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Ілюстративне фото: чоловік у Тернополі захопив заручницю (Getty Images)

У Тернополі озброєний чоловік забарикадувався з жінкою в квартирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очевидців в соцмережах та коментар речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс.

На місці працює поліція

Як розповіла в коментарі РБК-Україна речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, на місці працюють спецпризначенці поліції та інші профільні служби.

З чоловіком ведуться перемовини.

Про випадок повідомили очевидці в соцмережах. Тернополяни кажуть, що конфлікт триває ще з ночі і що на місці події начебто чули постріли.

Нагадуємо, нещодавно схожий випадок стався у Києві. Чоловік стріляв у знайомого і забарикадувався в квартирі.

Нещодавно також у Дарницькому районі Києва поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у дворі. Порушника знешкодили за допомогою кайданок.

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