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В Киеве мужчина стрелял во дворе многоэтажки, его задержали (видео)

19:35 07.06.2026 Вс
2 мин
Полиция обнародовала видео задержания
aimg Сергей Козачук
В Киеве мужчина стрелял во дворе многоэтажки, его задержали (видео) Фото: патрульные задержали мужчину за стилянину в Дарницком районе Киева (Getty Images)
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В Дарницком районе Киева патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого дома. Нарушителя обезвредили с помощью наручников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Детали инцидента и задержания

По информации правоохранителей, сообщение о неизвестном, который ходит по двору и стреляет, поступило на спецлинию 112.

Инспекторы, которые оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили гражданина с предметом, похожим на оружие.

Учитывая опасность ситуации, правоохранители привели табельное огнестрельное оружие в боевую готовность в соответствии со ст. 46 ЗУ "О Национальной полиции". После этого нарушителя задержали с применением наручников.

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Во время осмотра прилегающей территории патрульные обнаружили гильзы, которые вероятно остались после выстрелов. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а оружие изъяли для проведения соответствующей экспертизы.

Что грозит стрелку

Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Стрельба и захват заложников в Киеве

Напомним, в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе столицы произошло масштабное чрезвычайное происшествие. Неизвестный мужчина устроил на улице одного из районов стрельбу, в результате чего два человека погибли, а также появились раненые.

После этого вооруженный злоумышленник забаррикадировался в местном супермаркете, где захватил в заложники посетителей. Для освобождения людей правоохранители задействовали переговорщиков и начали силовую спецоперацию.

Поскольку нападающий не шел на контакт и открыл огонь по правоохранителям, бойцы спецподразделения КОРД провели штурм магазина и ликвидировали стрелка во время задержания.

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